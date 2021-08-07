Курс евро просел до 31,67 грн/ евро.

НБУ установил курс доллара на понедельник, 9 августа, на уровне 26,83 грн/долл, что на 10 копеек ниже предыдущего показателя.

Согласно данными на сайте НБУ, официальный курс евро на понедельник несколько просел на уровне 31,67 грн/евро.

Официальный курс:

100 USD США - 2683,46 (6 августа - 2690,94)

100 EUR – 3167,56 (6 августа - 3194,82)

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, куда пойдет финансовая помощь от МВФМежбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,82/26,84 грн/долл., к евро - на уровне 31,66/31,68 грн/евро.

Хоть пятничные торги открывались по 26,9 грн/долл, но они упали из-за того, что предложение валюты преобладало над спросом, толкая котировки вниз.

Курс на 6 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 6 августа, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,94 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Яна Ставская