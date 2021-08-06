Курс гривни к евро укрепился до 31,68 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 9 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,83 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,68 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2683,46 (6 августа – 2690,94)

100 EUR – 3167,56 (6 августа – 3194,82)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,82/26,84 грн/долл., к евро - на уровне 31,66/31,68 грн/евро.

Курс на 6 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий