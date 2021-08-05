Курс гривни к евро укрепился до 31,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2690,94 (5 августа – 2690,94)

100 EUR – 3194,82 (5 августа – 3194,82)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл., к евро - на уровне 31,86/31,89 грн/евро.

Курс на 5 августа:

Национальный банк Украины на четверг, 5 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий