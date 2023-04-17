Работодатели будут платить определенный процент от зарплаты наемного работника в качестве пенсионного взноса, который включается в состав ЕСВ.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении. Проект закона "О накопительном пенсионном обеспечении" (№9212) размещен на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью трансформации системы пенсионного обеспечения граждан Украины путем создания дополнительной опоры – обязательной накопительной системы, которая позволит осуществлять гражданам дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость.

"Законопроектом предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников. Так, работодатели будут платить 1% в 2023, 1,5% - в 2024, 2% - в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины", - говорится в документе.

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При этом размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике. Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которое является добровольным.

Законопроектом предлагается установить, что средства накопительной системы являются собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти человека право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Управление активами негосударственный пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами. Хранение пенсионных накоплений будет осуществляться авторизованными 4 банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

"Пенсионные накопления участников пенсионных фондов сохраняются от обесценивания и инфляционного влияния за счет их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты", - сказано в документе.

Отмечается, что с 2026 года участники системы смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в котором они будут формировать свои пенсионные накопления.

Пенсии в Украине - детали

В январе 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль назвал внедрение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов работы правительства на 2023 год.

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле 2021 года правительство утвердило Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

В сентябре 2022 года Шмыгаль отметил, что он уверен в принятии в ближайшее время законодательства о введении в Украине накопительной пенсионной системы. При этом в ноябре 2022 года Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы на неопределенный срок.