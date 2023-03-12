Одна из крупнейших сетей терминалов самообслуживания IBox снова принимает пополнения.

В Украине возобновили работу платежные терминалы сети IBox. Они были отключены в течение нескольких дней из-за ликвидации банка-партнера АО "IBOX банк".

"Всего за три дня нашей команде удалось восстановить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам", - говорится в сообщении компании iBox в Facebook.

Отмечается, что воспользоваться услугами терминалов самообслуживания могут клиенты monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и других компаний.

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О том, что терминалы IBox снова принимают пополнение, сообщил и один из основателей monobank Олег Гороховский.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии у АО "IBOX Bank" и его ликвидации. В НБУ отметили, что вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

IBox является одной из крупнейших сетей терминалов самообслуживания в Украине. После приостановки работы терминалов в monobank сообщили, что компании-оператору сети ООО "Метапей" нужно время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером вместо ликвидированного АО "IBOX банк". Эта сеть принимала 12-15 млрд грн в месяц пополнения только карт monobank.

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