Обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Правоохранители проводят обыски в помещениях АО IBOX Bank, подтвердил источник в правоохранительных органах корреспонденту УНИАН.

В частности, обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Пока неизвестно, в рамках какого производства продолжаются следственные действия.

Видео дня

Ряд Telegram-каналов сообщают, что правоохранители подозревают IBOX Bank в отмывании денег игорного бизнеса.

Отмечается, что на работе банковской системы это не скажется, но пополнять карты нужно будет через другие терминалы.

Нацбанк лишил IBOX Bank лицензии - что известно

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины приняло решение о отзыв банковской лицензии в АО IBOX Bank и его ликвидацию с 7 марта текущего года.

Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора.

Регулятор подчеркнул, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка (кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц").

В Нацбанке пояснили, что решение об отзыве лицензии принято из-за "систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ЧВК/ФТ)".

Вас также могут заинтересовать новости: