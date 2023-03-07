Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "IBOX Bank" и его ликвидации с 7 марта текущего года. Как сообщила пресс-служба регулятора, доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

"Соответствующее решение принято... в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ЧВК/ФТ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что банк ненадлежащим образом выполнял обязанность осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.

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Также банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по вопросам ЧВК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

"В течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ЧВК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа, приостановление осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды), отстранение должностного лица банка, письменное предостережение (дважды)", – сообщили в НБУ.

Регулятор подчеркнул, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка (кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц").

Ликвидацию IBOX Bank, терминалами которого пользовались сотни тысяч украинцев, прокомментировали и в monobank. Для пополнения карт наличными людей призвали пользоваться другими платежными системами.

"Сеть терминалов пополнения іВох принимала 12-15 млрд грн в месяц пополнения наших карт. Как вы думаете сколько у нас ушло времени на план Б? Нет не так – сколько бы ушло времени на аналогичный план Б в Европе, например? Думаю, оптимистично, 3-6 месяцев. Мы сделали за полдня. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать", – заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Ситуация в банковской системе Украины

В Национальном банке Украины сообщили, что из-за российского полномасштабного вторжения в Украину банки сократили каждое пятое отделение. Также сократилось количество доступных банкоматов и терминалов. При этом количество активных платежных карт за год не изменилось.

В то же время в январе 2023 года украинские банки получили более чем вдвое более высокую прибыль по сравнению с январем 2022 года. Доходы банков выросли на 55%. Однако расходы банков увеличились на 35%.

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