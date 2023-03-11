С начала года цены выросли на 1,5%.

Индекс инфляции в Украине в феврале снизился на 1,1 процентного пункта – до 24,9% в годовом измерении.

Как сообщила Государственная служба статистики, по ее данным, с начала года цены выросли на 1,5%.

Базовая инфляция в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,5%, с начала года – 1,2%.

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Отмечается, что больше всего за год подорожали продукты питания – на 31,8%, в частности цены на яйца выросли на 80%, на фрукты – на 75%, овощи – на 36%.

Финансово-экономическая ситуация в Украине-подробности

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

Национальный банк прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в 2023 году замедлится до около 20%.

Цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. При этом отмечается, что рост потребительских цен в прошлом году на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы – на 30,3%, хлеб и хлебопродукты – на 29,7%.

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