Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале этот спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%.
Читайте такжеМВФ раскритиковал налоговую политику Украины
Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.
Что касается объема капинвестиций по итогам девяти месяцев, то они составили 267,996 миллиарда гривень, тогда как в первом квартале года было 76,914 миллиарда гривень, а за первые шесть месяцев года – 163,782 миллиарда гривень.
В приведенных данных не учитываются капинвестиции временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области.
Что этому предшествовало
- По данным Государственной службы статистики, объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению в 2018 годом – до 584,45 миллиарда гривень.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram