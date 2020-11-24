Объем капинвестиций по итогам девяти месяцев составил 267,996 миллиарда гривень.

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале этот спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%.

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Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.

Что касается объема капинвестиций по итогам девяти месяцев, то они составили 267,996 миллиарда гривень, тогда как в первом квартале года было 76,914 миллиарда гривень, а за первые шесть месяцев года – 163,782 миллиарда гривень.

В приведенных данных не учитываются капинвестиции временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению в 2018 годом – до 584,45 миллиарда гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц