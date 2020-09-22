В регуляторе подчеркнули, что основными факторами падения ВВП во втором квартале были сокращение внутреннего спроса и инвестиций.

Во втором квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 11,4% в годовом выражении, к чему привели жесткие карантинные ограничения и снижение спроса, а также сокращение инвестиций.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно изменения ВВП Украины во втором квартале текущего года.

"Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – из-за неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией. Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов", - говорится в сообщении.

Весомым фактором падения ВВП, отмечает регулятор, было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% в годовом выражении. Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса и неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности, альтернативной энергетики.

"Объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9% в годовом выражении), впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт. Ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с "Газпромом". В то же время, слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта (на 23,4%), из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во II квартале ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Значительным вкладом в падение ВВП были более поздний старт жатвы и худшая урожайность пшеницы. Вместе со слабыми показателями животноводства это обусловило стремительное падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Кроме существенного проседания аграрного сектора, углубился спад в промышленности, строительстве, IT, а также всех секторах услуг.

"В третьем квартале 2020 ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении регулятора.

Что этому предшествовало

Государственная служба статистики Украины подтвердила обнародованную в августе оценку падения реального ВВП Украины во втором квартале 2020 года в годовом выражении - по сравнению со вторым кварталом 2019 года - на 11,4%.

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Автор: Екатерина Жирий