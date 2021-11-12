В целом по стране средняя зарплата за сентябрь выросла примерно на 250 гривен.

Заработная плата украинцев, занятых в сельском хозяйстве, за год выросла на 18%. Работники получают примерно по 12 тысяч гривен.

Об этом говорилось в "Сніданку з 1+1".

По данным Министерства аграрной политики, такую зарплату в Украине получают работники сельского хозяйства в пяти областях - Ивано-Франковская, Тернопольская, Луганская, Львовская и Киевская.

Также увеличилась оплата труда в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Здесь зарплата увеличилась на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Так, уровень зарплат составил 12,5 тысячи гривен.

Читайте такжеВ Украине увеличат размер субсидий: деньги выдадут на руки, но не всемПо данным Госстата, средняя зарплата в Украине за сентябрь выросла примерно на 250 гривен. Больше всего получали работники в Киеве – более 20 тысяч.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре на украинском рынке труда вырос спрос на медиков, а средний оклад по предложенным вакансиям уменьшился на 300 гривен. Максимальный рост по количеству вакансий показали такие категории: "Медицина, фармацевтика" (+0,7%), "Продажи" (+0,7%), "Административный персонал" (+0,3%) и "Транспорт, логистика" (+0,3%). При этом медики поднялись с восьмой позиции сентября на третью в октябре по уровню востребованности работодателями.

Автор: Анастасия Горбачева