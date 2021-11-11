По сравнению с сентябрем, средний оклад уменьшился на 300 грн.

В октябре на украинском рынке труда вырос спрос на медиков, а средний оклад по предложенным вакансиям уменьшился на 300 грн.

Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем, особых изменений не произошло. Максимальный рост по количеству вакансий показали такие категории: "Медицина, фармацевтика" (+0,7%), "Продажи" (+0,7%), "Административный персонал" (+0,3%) и "Транспорт, логистика" (+0,3%). При этом медики поднялись с восьмой позиции сентября на третью в октябре по уровню востребованности работодателями.

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"Также вырос спрос на специалистов из категории "Производство, сельское хозяйство" (+0,2%), "Безопасность" (+0,2%), "Рабочий персонал" (+0,1%) и "Закупки" (+0 1%). Интересно, что сфера IТ в октябре не показала роста по количеству вакансий", - говорится в сообщении.

Аутсайдером октября стала категория "Банки, инвестиции, лизинг" – количество открытых вакансий для специалистов банковской сферы по сравнению с сентябрем уменьшилось на 0,7%.

Средняя компенсация октября по Украине, согласно данным кадрового портала, составила 17,7 тыс. грн. По сравнению с сентябрем, средний оклад уменьшился на 300 грн.

Максимальную среднюю зарплату в октябре традиционно предлагали специалистам из сферы ИТ (56,9 тыс. грн), топ-менеджерам (43,9 тыс. грн) и юристам (28,3 тыс. грн). Минимальный оклад – работникам сферы гостеприимства и общественного питания (12,8 тыс. грн), специалистам по категории "Административный персонал" (12 тыс. грн) и "Безопасность" (9,4 тыс. грн).

Если говорить об уровне зарплат по регионам, то самая высокая - у кандидатов, которые ищут работу в Киеве. По данным grc.ua, средняя заработная плата в Киеве в октябре составляла 40,2 тыс. грн (по сравнению с сентябрем рост составил +5400 грн). На втором месте по уровню заработных плат – Ивано-Франковск и область (20,2 тыс. грн). Тройку лидеров замыкают Львов и область (20 тыс. грн).

Меньше всего предлагали кандидатам из Черниговской (13,4 тыс. грн), Хмельницкой (12,5 тыс. грн) и Киевской областей (10,4 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса, почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплаты работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились, а оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных работодателей.

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Автор: Екатерина Жирий