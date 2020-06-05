В Украине сократились международные резервы

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%, до 25,4 млрд долл.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 июня составили 25,372 млрд долл., что на 1,3% ниже показателя месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в мае резервы уменьшились на 1,3%, впрочем, остаются на уровне, близком к показателям начала года.

«Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы, как операции правительства по управлению государственным долгом. Так, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1,476 млрд долл., из этой суммы 1,009 млрд долл. было уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн долл. - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, 60 млн долл. - по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

По данным НБУ, эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долл., в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на 368,8 млн долл.

Также на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

«Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долл. Интервенции по продаже валюты не проводились», - говорится в сообщении.

Кроме того, на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 73,4 млн долл.

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года составили 25,695 млрд долл., что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.

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