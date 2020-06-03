В Украине появилась монета в 10 гривень: какие города первыми увидят новые деньги (фото, видео)

Первоначально Нацбанк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривень, которые уже распределены между подразделениями регулятора в регионах.

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, о чем сообщает пресс-служба НБУ.

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"С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривень", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, первоначально Национальный банк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривень, которые уже распределены между подразделениями регулятора в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий).

В частности, с сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Нацбанке и выдавать их своим клиентам.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июня в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 гривень.

"Гражданам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на эти монеты. Они смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 гривен как и ранее, останутся платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа и будут заменены оборотными 10-гривневым монетами ", - цитирует пресс-служба директора департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко.

Отмечается, что на реверсе новой монеты номиналом 10 гривень изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета номиналом 10 гривень изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

"Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. В отличие от банкнот их не нужно ежегодно чеканить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег. Благодаря этому и с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен", - цитирует пресс-служба Зайвенко.

Также сообщается, что благодаря оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, номинальный ряд национальной валюты сократится до оптимального размера - 12 номиналов: шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине были введены в оборот монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень.

В этом году в феврале Нацбанк выпустил в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривень.

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