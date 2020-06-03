В Украине появились новые деньги: как выглядит 10-гривневая монета (фото, видео)

На первом этапе Нацбанк планирует ввести в оборот свыше 5 млн 10-гривневых монет.

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня, 3 июня 2020 года, вводит в обращение монеты номиналом 10 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

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“С 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривень станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках”, - говорится в сообщение регулятора.

На первом этапе Нацбанк планирует ввести в оборот свыше 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Поэтому с 3 июня банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Нужно ли обменивать старые деньги?

В банке добавляют, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривень на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривень.

Почему вводят монеты вместо банкнот?

В Нацбанке отметили, что с учетом срока службы замена монет банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет даст возможность государству сэкономить около 1 млрд гривень.

“Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. Зато банкноты номиналом 10 гривень могут находиться в обороте незначительный промежуток времени – в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти каждый год печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств”, - отмечают в НБУ.

Дизайн и защита новой монеты

Новая монета номиналом 10 гривень – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от обиходных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень, отмечают в Нацбанке.

Благодаря большему диаметру и гурту (третья сторона монеты) со специальным грубым рифлением гражданам будет легко отличить ее от обиходных монет других номиналов.

На реверсе монеты номиналом 10 гривень изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Визуальные и тактильные элементы защиты монеты – это дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются такие технические характеристики: размер и вес, а также так называемая электромагнитная подпись – электронный сигнал, характерный для того или иного материала.

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Введение в обращение новой монеты - это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежнее и более защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривень завершит этот процесс, сообщили в НБУ.

Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального размера – 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривень).

Справочно. По состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось новых обиходных монет номиналами 1 грн – свыше 195 млн шт., 2 грн – почти 190 млн шт., 5 грн – более 7,0 млн шт. Со временем количество оборотных монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

С подробной информацией о новых монетах и их технических параметрах можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ранее вводил в оборот ряд новых банкнот и монет национальной валюты. В частности, с 20 декабря прошлого года введены в обращение монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень. В этом году, с 25 февраля, Нацбанк выпустил в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень.

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