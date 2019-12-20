НБУ сегодня вводит в обращение новые банкноты и монеты (фото)

Обновленные банкноты имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов.

Национальный банк Украины сегодня, 20 декабря, водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривень и монеты номиналом 5 гривень.

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Как сообщается на сайте НБУ, обновленные банкноты номиналом 50 гривень имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне.

В то же время, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.

Монета номиналом 5 гривень изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. На реверсе монеты изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого, как и на банкноте аналогичного номинала.

Как впоследствии прокомментировали в НБУ, первоначально регулятор планирует ввести в обращение по 5 миллионов новых банкнот и монет, но со временем это количество будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

В НБУ сообщили, что банки уже могут получать обновленные денежные знаки в подразделениях НБУ и выдавать своим клиентам.

Также в НБУ напомнили, что гражданам не нужно обменивать прежние банкноты на обновленные денежные знаки, и они постепенно будут заменяться в обращении обновленными монетами и банкнотами по мере износа.

Справка УНИАН. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.