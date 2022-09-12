Теперь предприниматели, которые занимаются производством и торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями, горючим, хранением горючего, не могут начинать работу на принципах декларирования.

Кабинет министров восстановил лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табачных изделий.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 сентября.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, это решение позволит усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров, имеющих стратегическое значение для государства (спирт и горючее), а также товаров, которые имеют вредное влияние при потреблении, в частности, табака и алкоголя.

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"При этом необходимо понимать: это не правило, а исключение. Правительство и в дальнейшем решительно настроено внедрять политику дерегуляции. С начала широкомасштабной агрессии мы перевели более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип. Планируем уменьшить количество видов разрешительных документов до пяти. План восстановления Украины, представленный нашим западным партнерам в Лугано, подразумевает целый ряд других шагов, призванных создать сервисно-направленную систему государственного надзора. При этом дерегуляция должна быть взвешенной и отвечать прежде всего интересам государства и общества", - сказала Свириденко.

Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать работу на принципах декларирования, внесены деятельность в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом, а также производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, которые используются в электронных сигаретах, и деятельность по производству, торговле и хранению горючего. Теперь все эти виды деятельности могут осуществляться только на основании лицензий.

В Министерстве экономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предотвратить возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, представляющих опасность для жизни и здоровья населения.

Цены на топливо:

В марте 2022 Кабинет министров утвердил изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Постановление устанавливает доли для автоматического распределения между местными бюджетами части (13,44%) акцизного налога с топлива в первом полугодии 2022 года. Указанные доли определены исходя из объемов реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли топлива на соответствующей территории за второе полугодие 2021 года с учетом данных регистраторов расчетных операций согласно информации ГНС", - говорится в сообщении.

В конце апреля Рада отказалась от повышения налогов на топливо.

15 августа 2022 года Кабинет Министров предложил отменить льготное налогообложение горючего.

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