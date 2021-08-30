В декабре рост пенсий произойдет за счет увеличения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 грн.

До конца 2021 года в Украине будут трижды повышать пенсии.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Повышение с 1 октября:

С 1 октября 2021 года будут произведены дополнительные адресные выплаты в размере 400 грн пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет. Минимальная пенсия для этих пенсионеров составит 2500 грн.

Повышение с 1 декабря:

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия для пенсионеров, достигших 65 лет будет увеличена до 2600 грн. Главное условие для получения надбавки – необходимый трудовой стаж. Для женщин стаж должен быть 30 лет, для мужчин - 35.

Рост пенсий произойдет за счет увеличения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 грн.

Также, с 1 декабря 2021 года увеличится минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. В связи с этим Минимальная пенсия в стране вырастет с 1854 до 1934 грн.

В этот же период повысят доплаты за сверхнормативный стаж.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко