Курс гривни к евро установлен на уровне 30,33 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 14 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,33 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл., к евро - на уровне 30,37/30,39 грн/евро.

Курс на 13 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на декабрь:

Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий