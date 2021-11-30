Среди валют стран бывшего СССР гривня занимает третье место по укреплению к доллару с начала года.

В декабре курс гривни может продолжить падение в случае сохранения рисков военного конфликта.

Об этом сообщил старший аналитик компании "Alpari" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

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Он отметил, что в ноябре гривня ослабла как к доллару, так и к евро, причем рост курса доллара был заметно сильнее. При этом была прервана серия из 11 месяцев ослабления доллара (с декабря прошлого года по октябрь) и 6 месяцев ослабления евро (с мая по октябрь).

С начала года доллар просел к гривне на 3,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 11,8%. По словам Иосуба, среди валют стран бывшего СССР гривня занимает третье место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма и грузинского лари. По падению в ноябре гривня заняла третье место с конца, сильнее к доллару снизились российский рубль и белорусский рубль.

С середины месяца на гривню стало давить обострение ситуации на украинско-российской границе. Стоит отметить, что этот геополитический риск бил не только по гривне, на его фоне российский рубль снизился к доллару еще сильнее. Ближе к концу месяца пришла общая беда для большинства валют развивающихся стран – риски от появления нового южноафриканского штамма коронавируса "Омикрон".

"Если в декабре риски военного конфликта не снизятся, инвесторы продолжат бегство из страны и гривня может продолжить свое падение. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,8–28,3 грн/долл., евро – в диапазоне 30,5–31,1 грн/евро", - прогнозирует аналитик.

Курс на 30 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий