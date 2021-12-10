Курс гривни к евро установлен на уровне 30,45 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеК концу недели в обменниках подешевел доллар

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,95/26,97 грн/долл., к евро - на уровне 30,41/30,43 грн/евро.

Курс на 10 декабря:

Национальный банк Украины на пятницу, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на декабрь:

Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий