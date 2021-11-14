Эксперт спрогнозировал, как украинская банковская система переживет глобальный дефицит микропроцессоров.

Украина в скором будущем может ощутить дефицит банковских терминалов. Это связано с тем, что ранее организация Smart Payment Association заявила о глобальном дефиците микрочипов, который может повлечь снижение доступности банковских карт.

В настоящее время отечественный банковский сектор пока этот дефицит не ощущает, говорит в комментарии UBR.ua президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

По его словам, этому способствует рост доли расчетов в интернете и бесконтактных платежей через мобильные телефоны и другие гаджеты, говорит эксперт.

"На сегодняшний день количество операций с использованием гаджетов составляет около 30%, с использованием карт – 44%, остальные – с физическим считыванием данных с носителя карты", – рассказал он.

Дубас также указан на то, что не так много карт используют высокотехнологичные микропроцессоры - в отличие от банковских терминалов и банкоматов.

Читайте такжеКлиент "ПриватБанка" потерял несколько тысяч гривень из-за "перезагрузки" банкомата"Поэтому мы считаем, что самая большая проблема, с которой может столкнуться платежная инфраструктура [Украины] – это поставки банковских терминалов. Поскольку в этих устройствах используется гораздо больше микропроцессоров", – рассказал президент АУБ.

Эксперт напомнил, что срок использования карт составляет три года, а терминалов - намного больше.

"То есть, пока критическое количество терминалов в Украине потребует замены, ситуация с выпуском микропроцессоров на рынке может выровняться. Поэтому, думаю, украинская банковская инфраструктура сможет пройти этот период достойно и не почувствовать больших проблем с поставкой банковских карт или терминалов", – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее клиент "Привата" заявил, что терминал украл у него деньги - в банке на это отреагировали странным советом.

Автор: Юрий Годован