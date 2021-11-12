Обращение клиента прорабатывают, деньги пока не возвращают.

Клиент "ПриватБанка"заявил, что не смог пополнить свою карту через терминал, но деньги вернуть тоже пока не может.

Об этом говорится в его отзыве на сайте "Минфин", оставленном сегодня.

Что произошло

"Пополнял карту через терминал, терминал наличные забрал, а затем выдал сообщение что "невозможно проработать запрос, для возврата средств обратитесь по номеру 3700". Там дали ответ что обращение будет обработано после инкассации. Срок до 14 дней", - пишет клиент.

Он возмутился таким положением вещей, поскольку деньги кому-то могут быть нужны срочно.

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"Для сравнения те же терминалы самообслуживания хоть и берут высшую комиссию за пополнение, но все решают все в течение дня, а тут государственный банк...", - говорится в сообщении.

Ответ "Приватбанка"

Представитель финучреждения извинился за неудобства и посоветовал ждать результатов инкассации.

"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства были внесены и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно информируем клиента", - ответили в "Привате".

Ранее в одном из отделений "Приватбанка" кассир отказался принимать доллары у клиента для проведения SWIFT-платежа, объясняя неудовлетворительным состоянием купюр.

Также сообщалось, что "ПриватБанк" начинает закрывать карты, у которых еще не вышел срок действия, однако из них не было активности в течение определенного времени.

Автор: Юрий Годован