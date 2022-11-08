В Минреинтеграции заверили, что необходимые средства для выплат в бюджете есть.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в качестве помощи от государства внутренние переселенцы (ВПЛ) уже получили более 42 миллиардов гривень.

Как сообщила она в эфире информационного телемарафона, необходимые средства в бюджете есть.

"Мы выплатили уже более 42 миллиардов гривень нашим внутренне перемещенным лицам и должны в полной мере обеспечить всех до конца года – 2 тысячи на взрослого и 3 тысячи на ребенка или на человека с инвалидностью", – сказала она.

Внутренние переселенцы: выплаты и последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине на 4 ноября зарегистрировано 4,8 миллиона внутренних переселенцев.

Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тысячи гривень, а по 3 тысячи гривень выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

С 1 октября переселенцы получили возможность получать социальные услуги по месту пребывания. Также была вдвое увеличена сумма компенсации за приют переселенца - с 450 грн до 900 грн за человека.

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