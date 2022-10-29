Эта монета - одна из самых редких в Украине.

В Украине продают редкую монету - монету номиналом в 1 копейку, которая имеет ряд необычных особенностей. За такую монетку нумизматы уже готовы отдать 15 тысяч гривень.

Ставки на лот, который появился на аукционе, растут.

Так, продавец из Львовской области выставил на торги редкую монету - 1 копейку, которая была отчеканена в 1992 году. Ее особенность - в нескольких "изъянах".

Видео дня

1 копейка 1.35АА отличается от других монет такого же номинала как аверсом, так и реверсом. На реверсе у такой монеты можно заметить тонкие буквы и мелкие ягоды, при сравнении с другими копейками такого же номинала разница будет очевидной. Во второй грозди ягод можно заметить, что они образуют собой прямоугольный треугольник.

На реверсе редкой монеты можно заметить, что верхушки дубовых листьев с обеих сторон ступенчатые, а зерна будто бы "замкнуты" и аккуратно очерчены. Монета имеет гладкий гурт. В комментариях нумизматы отмечают, что у них нет никаких вопросов к подлинности монеты и они не сомневаются в ее ценности.

Необычные монеты в Украине: что можно найти в копилке

Нумизматы "охотятся" за редкими монетами, которые на первый взгляд могут показаться ничем не примечательными. Так, брак на монете может принести немало денег. За монету номиналом в 1 гривню нумизматы могут заплатить 15 тысяч. Однако она должна иметь особенность. К примеру, если при чеканке она стала "перевертышем" - аверс и реверс нанесены с поворотом на 180 градусов.

А простые, казалось бы, 10 копеек продавали почти за тысячу долларов. Автор утверждал, что она на самом деле была заготовкой для монеты с номиналом 1 копейка.

Вас также могут заинтересовать новости: