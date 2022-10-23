Владелец утверждает, что монета сделана из нержавеющей стали без дефектов в 2004 году.

В Украине продают монету номиналом в 10 копеек. Из-за ее особенности - расхождения штампа с заготовкой - владелец готов отдать копейку почти за тысячу долларов.

Соответствующее объявление размещено на сайте Violity.

Автор объявления утверждает, что монета номиналом 10 копеек на самом деле была заготовкой для монеты с номиналом 1 копейка. Такое уникальное совпадение сделало ее чрезвычайно дорогой: за монету просят 29 тысяч гривен (около 985 долларов по нынешнему курсу валют).

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Владелец утверждает, что монета сделана из нержавеющей стали без дефектов в 2004 году, а ее вес составляет 1,47 гр. Отмечается, что монеты реставрация не проводилась.

Однако в комментариях под лотом некоторые коллекционеры усомнились в подлинности монеты, поэтому попросили, чтобы консультант сайта-аукциона проверил ее. Тот подтвердил подлинность.

Сейчас за лотом следит сотня коллекционеров. Однако само объявление размещено на сайте еще с января 2022 года.

Редкие монеты в Украине

Отметим, что в Украине часто продают редкие монеты. Ранее УНИАН писал, что в Украине продали монету за почти 3 тысячи долларов. Такая стоимость обуславливается необычными особенностями и датой изготовления.

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