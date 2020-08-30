Доля неработающих кредитов в портфелях госбанков к июлю 2020 года составляла 63%.

Украинские государственные банки по итогам первого полугодия 2020 года списали неработающие кредиты (Non-performing loan, NPL) за счет резервов на 26 млрд грн и провели реструктуризацию таких займов на 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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29 тысяч новых исков

Для снижения доли NPL госбанки в первом полугодии 2020 года также подали 29 тыс. новых исков по взысканию задолженности на совокупную сумму около 10 млрд грн. В целом по состоянию на 1 июля в судах находилось более 57 тыс. таких заявлений госбанков на сумму 38 млрд грн.

Решения в пользу госбанков

За все время суды вынесли решения о взыскании в пользу госбанков по 54 тыс. таких дел на 8 млрд грн, а госисполнители открыли 164 тыс. исполнительных производств на 72 млрд грн.

По данным Минфина, в целом за первое полугодие госбанки сократили объем NPL на 6,1 млрд грн — до 391 млрд грн, а их долю в кредитном портфеле сектора — до 63,1%.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов госбанков сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов и в металлургическом производстве.

Хронология событий

Начиная с 2020 года банки до 1 октября будут анализировать обесцененные активы на предмет наличия критериев для списания и списывать, что позволит избавиться от неработающих кредитов.

Согласно приведенным критериям, допускается списание актива, по которому сформирован резерв в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» в полной сумме его валовой балансовой стоимости, если просрочка погашения суммы долга или его части составляет более 36 месяцев.

Доля проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизилась ниже уровня в 50% - до 48,4% на начало текущего года.

Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины за 2018 год сократилась на 1,69 п.п. – до 52,85% на 1 января 2019 года, а объем таких кредитов – на 35,8 млрд грн, до 630,8 млрд грн.

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Автор: Елена Коваленко