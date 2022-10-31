Bridgestone продает свой завод в Россиии.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя на свои российские активы.

Об этом сообщает пресс-служба Bridgestone.

Компания рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

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"Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Война в Украине и позиция Bridgestone

14 марта 2022 года Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию. Компания приняла это решение в связи с перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на вторжения РФ в Украину.

Более 1 тысячи российских сотрудников Bridgestone продолжали получать зарплату и пользоваться льготами даже после приостановки деятельности в марте. Доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%.

Японских сотрудников вместе с семьями вывезли с территории РФ.

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