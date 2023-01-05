На сайте президента опубликована петиция, обязывающая маркировать бренды, которые до сих пор представлены на российском рынке. Также предлагается продавать их в отдельных зонах магазинов.

На сайте Офиса президента появилась петиция с требованием ввести обязательную маркировку товаров тех компаний, которые работают на территории РФ.

Петиция была обнародована 29 декабря и на это время она набрала уже более 6 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Автором петиции является украинский военный и блогер Юрий Гудименко. Он отмечает, что согласно российскому законодательству, все иностранные компании, имеющие производство на территории РФ, должны способствовать мобилизации россиян, которых затем отправляют на войну против Украины, или реализации оборонных заказов. К тому же, эти компании платят налоги в госбюджет РФ, из которого финансируется война.

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"Таким образом, иностранные корпорации, отказывающиеся прекращать производственную деятельность на территории Российской Федерации, являются непосредственными участниками российской агрессии против Украины", - отмечает автор петиции.

Гудименко отмечает, что несмотря на беспрецедентные события 2014 года, большинство иностранных компаний проигнорировали преступные действия российского режима и сохранили свое присутствие на российском рынке. Начиная с 24 февраля 2022 года количество иностранных компаний, которые ушли с российского рынка и публично заявили об этом, значительно выросло, по сравнению с 2014 годом.

Впрочем, по данным Йельского университета (США) и Киевской школы экономики, около 1000 представителей международного бизнеса продолжают вести бизнес в России, поддерживая военные преступления россиян в Украине.

"К таким компаниям, в частности, относятся общеизвестные западные бренды, широко представленные на глобальном рынке, а именно: Alfred Ritter; Avon Products; Barilla Holding; Bonduelle Group; Colgate-Palmolive Company; HiPP; Company Vertrieb; Hochland; Johnson&Johnson; Lactalis; Mondelez International; Nestlé; Perfetti Van Melle; Procter&Gamble Company; Red Bull; Société Bic S.A.; Unilever; Yves Rocher и другие", - отмечается в тексте петиции.

"Сохраняя присутствие на российском рынке, бренды такого масштаба являются важным источником экономических ресурсов, которые государство-агрессор использует для совершения зверств и геноцида, направленных против мирных украинцев", - добавляет автор петиции.

В связи с этим, в петиции предлагается в обязательном порядке маркировать товары этих брендов специальными пометками, в которых будет сообщаться, что компания-производитель продолжает работать на российском рынке. Такая маркировка должна быть нанесена на лицевую сторону товара, крупными буквами красного цвета.

Также в петиции предлагается обязать любые точки продажи размещать товар от производителей и поставщиков, которые до сих пор работают в России, в отдельной отведенной для этого зоне, с обязательным размещением информационных отметок вокруг таких зон.

Иностранный бизнес в России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие иностранные компании объявили о прекращении работы на российском рынке. Некоторые из них приняли это решение в знак солидарности с Украиной, другие же реагировали на введенные против России санкции, которые затрудняют дальнейшую работу в РФ.

В частности, в июле стало известно, что американская компания по производству подъемного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России. В августе один из крупнейших мировых производителей кофе компания Tchibo заявила о выходе с российского рынка. А в октябре известная компания по производству молочных продуктов Danone также объявила, что покидает рынок России.

В то же время, до сих пор есть несколько сотен иностранных брендов, которые, несмотря на российские преступления, продолжают работать в РФ, зарабатывать кровавые деньги, платить там налоги, и, тем самым, финансировать геноцид украинцев, который совершают россияне.

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