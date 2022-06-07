На российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции.

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Часть предприятий находится на грани закрытия: загрузка на них упала до 30% мощности.

Экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.

Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 года производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг РФ до сих пор не выдал компаниям ни одной лицензии и не сообщил, когда они появятся.

В ведомстве сообщили, что сейчас "ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону восточного региона", но не ответили на вопрос о причинах задержки выдачи лицензий.

В правительстве РФ газете заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений".

Однако недостатка свинца в этом году в стране не ожидается: после остановки автомобильной промышленности спрос на сырье для аккумуляторов упал почти наполовину, утверждает газета.

В сегодняшних условиях перспективным направлением для экспорта свинца в РФ мог бы стать Китай, но главные заводы находятся в центральной части России, поэтому во время поставок в КНР могут возникнуть логистические трудности.

Ранее стало известно, что санкции против России начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе, в частности, российской армии трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

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