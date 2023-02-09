В 2021 году россияне и белорусы поставляли в Украину товаров на 11 млрд долларов.

Россия начала экономическую войну против Украины значительно раньше 2014 и 2022 годы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Экономическая война России против Украины началась не в 2022 году и даже не в 2014 году. Война экономическая началась раньше. По крайней мере, во второй половине 2013 года она уже шла полным ходом. Стоит вспомнить сыры, другую молочную продукцию, металлургические изделия... Россия начала вытеснять украинские товары со своего рынка не вчера и не позавчера, а делала это системно и последовательно в течение многих лет", - отметил он.

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Кисилевский подчеркнул, что, к сожалению, даже с 2014 года Украина не смогла заменить все российские товары собственным производством.

"В 2021 году россияне и белорусы поставляли в Украину товаров на 11 млрд долларов. И еще на 25,5 млрд долларов - поставляли на рынки стран ЕС. Это 36,5 млрд долларов, которые они заработали, и за эти деньги в том числе финансируют вооруженную агрессию против нашего государства", - отметил нардеп.

Экономика Украины в условиях войны

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

В условиях войны был принят государственный бюджет Украины на 2023 год. Прогноз инфляции составляет 28%. Доходы госбюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Прогнозируемый дефицит бюджета составит более 20% ВВП, или около 38 млрд долларов. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

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