Для перечисления денег достаточно знать только номер телефона получателя.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона», - сказано в сообщении.

Как осуществить в Приват24 перевод без карты

Для перевода денег по телефону надо:

Зайти в приложение Приват24;

Перейти к сервисам;

Нажать «Перевод на карту»;

Выбрать получателя из телефонной книги;

Указать сумму перевода и отправить.

Деньги поступят получателю онлайн.

Напомним, у Приватбанка также есть функция снятия наличных средств без карты. Для этого нужно:

В банкомате войдите в меню “Снять без карты”.

Ввести свой номер телефона и OTP-пароль, либо отсканировать QR-код через Приват24.

Выбрать карту из списка и ввести ее PIN-код.

Забрать деньги.

Новая форма денежных переводов

21 мая 2021 года появилаь информация о том, что "Приватбанк" запускает услугу перевода средств с помощью "Приват24" по номеру телефона.

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Автор: Екатерина Жирий