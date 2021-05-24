Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты - только номер телефона», - сказано в сообщении.
Как осуществить в Приват24 перевод без карты
Для перевода денег по телефону надо:
- Зайти в приложение Приват24;
- Перейти к сервисам;
- Нажать «Перевод на карту»;
- Выбрать получателя из телефонной книги;
- Указать сумму перевода и отправить.
Деньги поступят получателю онлайн.
Напомним, у Приватбанка также есть функция снятия наличных средств без карты. Для этого нужно:
- В банкомате войдите в меню “Снять без карты”.
- Ввести свой номер телефона и OTP-пароль, либо отсканировать QR-код через Приват24.
- Выбрать карту из списка и ввести ее PIN-код.
- Забрать деньги.
Новая форма денежных переводов
21 мая 2021 года появилаь информация о том, что "Приватбанк" запускает услугу перевода средств с помощью "Приват24" по номеру телефона.
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