Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,32 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанка" сегодня, 26 сентября, подешевел на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 40,32 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 26 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,35 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,20 грн за евро.

Министерство экономики прогнозирует на следующий год курс в 41,4 грн/долл., что заложено в проект государственного бюджета-2024. Бизнес в Украине также ожидает курс в 41 грн/долл.: согласно опросам, руководители компаний закладывают на следующий год стоимость валюты в среднем на таком уровне.

При этом, по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, прогнозный курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не является прогнозом или целью для Национального банка. По его словам, динамика валютного курса зависит от многих факторов, и сейчас наблюдается несовпадение фактических показателей с расчетными (официальный курс сейчас составляет 36,57 грн/долл. против заложенного в госбюджете на 2023 год курса в 42,2 грн/долл.).

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