Курс гривни к евро установлен на уровне 30,93 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 5 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,93 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,52/26,54 грн/долл., к евро - на уровне 30,84/30,87 грн/евро.

Курс на 4 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что курс национальной валюты в октябре может незначительно уступить доллару США.

Автор: Екатерина Жирий