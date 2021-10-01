Курс гривни к евро установлен на уровне 30,87 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,87 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеК концу недели курс доллара в обменниках пошел вверх

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,61/26,63 грн/долл., к евро - на уровне 30,88/30,90 грн/евро.

Курс на 1 октября:

Национальный банк Украины на пятницу, 1 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что будет с курсом: прогноз

Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Богдан Слуцкий