Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС.

В июне киевляне получили счета на оплату коммунальных услуг, предоставленных в мае, с новыми цифрами.

Данные цифры – это начисление за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно изменениям к правительственной методике, в платежках КП "Киевтеплоэнерго" появилась новая строка – ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома).

Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения и в мае составляет в среднем 46,5 грн.

Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС. Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется.

Хотя строка ФСГ указывается в блоке "Тепловая энергия", однако плата начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.

Тарифы во время войны:

10 мая 2022 года Кабинет Министров утвердил законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать должный уровень инфраструктуры и ее восстановления.

25 мая 2022 года появилась информация о том, что некоторым украинцам могут не начислять плату за коммуналку во время войны.

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