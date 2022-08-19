Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление.

Внутренне перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дию" до 30 апреля, но не получившие помощь, смогут обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление. Также нужно дополнительно подать информацию, сохраненную на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дия", - говорится в сообщении.

Пособие назначается в течение 10 рабочих дней по поступлению заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022 года.

Как сообщал УНИАН, из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям в трудной ситуации, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривен для здоровых взрослых людей, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.

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