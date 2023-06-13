Продать доллар в среднем можно по курсу 36,85 грн, евро – 39,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 13 июня, укрепился на 2 копейки – до 37,28 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,45 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,85 грн за долл., евро - 39,80 грн за евро.

Что происходит с курсом

Соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевались за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее. По его прогнозу, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

Видео дня

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине в течение ближайших дней вряд ли значительно изменится, колебания будут не существенными и в пределах нормы. По его словам, наличный курс на следующей неделе будет стабильным с незначительными текущими колебаниями: стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривень, а евро - от 40 до 41 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: