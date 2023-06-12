На курс влияет большой объем международной помощи.

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевались за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее.

Как рассказал сооснователь инвесткомпании ICU Константин Стеценко в интервью Forbes Украина, на это влияет большой объем международной помощи, которую получает страна от западных союзников.

"Лично я настроен оптимистично. Мы прогнозировали инфляцию на 2023-й в 15%, курс - 40 грн/долл., резервы - 31 миллиард долларов. Но видим, что экономическая ситуация более позитивная, чем ожидали. С учетом нынешней динамики международной помощи, у нас выше шансы иметь больше резервов на конец года и лучший курс валют", - отметил он.

По его прогнозу, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 9 июня ослаб на 5 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни сегодня подешевел на 15 копеек. Всего он составил 40,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" вырос на 2 копейки - до 37,22 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.