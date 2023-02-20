Наибольшее сокращение банковских отделений произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

На фоне полномасштабного российского вторжения в 2022 году украинские банки сократили каждое пятое отделение.

Как сообщает пресс-служба НБУ, наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

Количество банкоматов также уменьшилось. Произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% - с 33 600 до 28 300.

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Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 000 до 368 000. Количество активных платежных карт за год осталось неизменным — 46,3 млн.

В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работали более двух третей банковских отделений.

Неплатежеспособные банки

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

14 декабря 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных.

В августе 2022 года правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Нацбанком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

В июне к категории неплатежеспособных был отнесен "Мегабанк" в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

8 февраля 2023 года правление Нацбанка приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных.

16 февраля 2023 года Фонд гарантирования завершил семилетнюю эпопею ликвидации банка "Премиум".

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