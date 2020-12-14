Решение принято в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Как сообщила пресс-служба регулятора, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Читайте такжеФонд гарантирования хочет удвоить сумму возмещения

Отмечается, что проблемы с капиталом у банка возникли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

«Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО "Мисто Банк" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, сегодня правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных»,- сказано в сообщении.

Как отметили в НБУ, отнесение "Мисто Банка" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

«Несмотря на ситуацию с "Мисто Банком", наш банковский сектор находится в лучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению», - цитирует пресс-служба главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Отмечается, что 78% вкладчиков "Мисто Банка" (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной ФГВФЛ. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составила 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

По данным НБУ, контролером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежат 97,18% акций банка.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий