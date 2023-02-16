Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка "Премиум" завершены.

Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию ПАО "Коммерческий банк Премиум".

Как говорится в сообщении Фонда, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка "Премиум" завершены.

"7 февраля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ ПРЕМИУМ как юридического лица", - говорится в сообщении.

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"Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован", — отметили в Фонде.

Банк "Премиум"

Банк "Премиум" работает на рынке Украины с 2007 года.

11 февраля 2016 года Национальный банк Украины решил ликвидировать банк "Премиум" по ускоренной процедуре, без введения временной администрации, из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

15 июля 2020 года Верховный суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум".

ВСУ отказал по кассационной жалобе Нацбанка против банка "Премиум" и постановил отменить решение регулятора о ликвидации банка, а также отменить решение ФГВФЛ о начале ликвидационной процедуры.

Неплатежеспособные банки

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

14 декабря 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении акционерного общества "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных.

В августе 2022 года правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Нацбанком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

В июне к категории неплатежеспособных был отнесен "Мегабанк" в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

8 февраля 2023 года правление Нацбанка приняло решение отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных.

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