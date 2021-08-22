Доля безналичных операций по сумме составляла 60,6% от всех операций с карточками.

Общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2021 года составило 3 598,3 млн шт., что на 31,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"Общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2021 года составило 3 598,3 млн шт., а их сумма – 2 305,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и сумма указанных операций выросли на треть (31,2% и 29,2% соответственно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии 9 из 10 операций с платежными картами были безналичными (почти 90% от общего количества операций по платежным картам).

Доля безналичных операций по сумме составляла 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно.

Закон о платежных услугах:

19 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня.

Автор: Богдан Слуцкий