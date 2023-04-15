Всего с начала года НБУ продал уже 7,612 млрд долларов, а купил 62,3 млн долларов.

Национальный банк Украины за неделю 10-14 апреля продал из резервов 242,92 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ, при этом в резервы ничего не было выкуплено.

НБУ за последние пять недель купил только 1 млн долларов. С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

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Всего с начала года НБУ продал уже 7,612 млрд долларов, а купил 62,3 млн долларов.

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НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

По состоянию на 1 апреля 2023 года с начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

За неделю с 20 по 24 марта 2023 года НБУ на межбанковском валютном рынке увеличил продажу валюты, однако ничего не выкупил в резерв. Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

С 3 по 7 апреля Национальный банк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе.

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