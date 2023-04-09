Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей.

С 3 по 7 апреля Национальный банк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн.

Как говорится в материалах на сайте регулятора, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе.

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С начала года НБУ на межбанке купил $62,30 млн; продал $7 369,75 млн.

Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей. Если в середине 2022 г. он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%.

Война и ситуация на межбанке

Регулятор использует продажу валюты из резервов для сдерживания давления на валютном рынке.

По состоянию на 1 апреля 2023 года с начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

За неделю с 20 по 24 марта 2023 года НБУ на межбанковском валютном рынке увеличил продажу валюты, однако ничего не выкупил в резерв. Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн.

За неделю 27-31 марта регулятор продал из резервов 343,14 млн долларов, однако в резервы уже третью неделю ничего не выкупил. В последнюю неделю марта регулятор на межбанковском валютном рынке продал 495,45 млн долларов, а неделей ранее - 376,22 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

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