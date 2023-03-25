Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе.

Национальный банк Украины за неделю с 20 по 24 марта на межбанковском валютном рынке увеличил продажу валюты, однако ничего не выкупил в резерв.

Как свидетельствуют данные НБУ, Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн.

При этом регулятор уже вторую неделю подряд ничего не покупал.

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С начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни, балансировки рынка и удержания фиксированного курса.

Война в Украине и ситуация с курсом

Через два месяца после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, уже в мае 2022 года, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Позже, 21 июля 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты.

В сентябре 2022 года Нацбанк изменил объемы продажи наличной валюты населению. До этого банки могли продавать населению половину приобретенной у клиентов безналичной валюты дополнительно к купленной наличной.

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