Как говорится в документе, медленное восстановление будет объясняться длительным влиянием повреждений энергетической инфраструктуры.

В годовом исчислении уровень инфляции в Украине постепенно уменьшится с 30% в конце 2022 года до 22,5% в конце 2023 года. Однако медленное восстановление будет объясняться длительным влиянием в первом квартале следующего года недавних повреждений энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы МВФ.

Как говорится в документе, ожидается, что образуется дефицит текущего счета в объеме около $5,7 млрд в 2023 году после прогнозируемого профицита в размере $6,4 млрд в 2022 году.

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"Ожидается, что возобновление поступлений от экспорта будет медленным, тогда как спрос на импорт, как ожидается, ускорится из-за сохранения спроса на топливо, оборудование и материалы для ремонта и восстановления", — говорится в документе.

Согласно меморандуму, значительные объемы внешнего финансирования должны поддержать валютные резервы на уровне около $21 млрд до конца 2023 года.

Относительно реального ВВП документ содержит уже ранее обнародованный прогноз его падения почти на треть в 2022 году и возможного незначительного роста на 1% в 2023 году.

Ожидается, что экономическая деятельность активизируется в следующих кварталах преимущественно за счет государственных расходов, тогда как возобновление экспорта будет только постепенным, а рост потребления останется слабым.

Меморандум МВФ:

22 декабря 2022 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины. Новая программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований.

Меморандум предусматривает отмену моратория на налоговые проверки и отказ от упрощенной системы налогообложения с 1 июля 2023 года.

Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

Война в Украине и МВФ:

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину.

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

22 ноября 2022 года в МВФ озвучили прогноз по стабилизации украинской экономики.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров фонда.

20 декабря 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

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