По словам президента, "деньги сегодня пойдут в Украину".

Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержала выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину", - отметил он.

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Президент поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и исполнительный совет МВФ за поддержку.

Как ранее сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России Международный валютный фонд предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

В Нацбанке сообщили, что после одобрения советом исполнительных директоров МВФ выделения средств они могут поступить в Украину уже в октябре.

20 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.

При этом в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

30 сентября Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что даст возможность Украине обратиться за новым траншем в размере 1,3 млрд долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument.

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