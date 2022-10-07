Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержала выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов.
Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Только исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину", - отметил он.
Президент поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и исполнительный совет МВФ за поддержку.
Как ранее сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России Международный валютный фонд предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.
В Нацбанке сообщили, что после одобрения советом исполнительных директоров МВФ выделения средств они могут поступить в Украину уже в октябре.
20 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.
При этом в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.
30 сентября Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что даст возможность Украине обратиться за новым траншем в размере 1,3 млрд долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument.