Планируется, что программа продлится 4 месяца, она предусматривает ряд мер для усиления мобилизации доходов госбюджета.

Международный валютный фонд одобрил Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, программа базируется на рамочных макроэкономических параметрах, согласованных с МВФ, и направлена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

Планируется, что программа продлится 4 месяца, она предусматривает ряд мер для усиления мобилизации доходов госбюджета, оживления внутреннего долгового рынка, укрепления финансового сектора и повышения прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

Видео дня

"Учитывая наличие макроэкономической рамки, подтвержденной МВФ, Украина рассчитывает, что утверждение программы сможет предоставить нашим партнерам уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете", - отмечает глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил, что НБУ готов выполнить все взятые на себя обязательства по программе.

Программа предусматривает комплекс мер для сдерживания эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.

Программа не будет предусматривать непосредственно финансовой помощи, однако является необходимой предпосылкой для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.

Война в Украине и помощь МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

22 ноября 2022 год в МВФ озвучили прогноз по стабилизации украинской экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: