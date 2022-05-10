Базовая инфляция в апреле 2022 года по сравнению с мартом составила 3,0%.

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2021 года – составила 16,4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом 2022 года составляла 3,1%, с начала года – 10,9%.

Базовая инфляция в апреле 2022 года по сравнению с мартом составила 3,0%, с начала года – 8,1%.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 6 мая 2022 года убытки Украины от войны превысили $600 миллиардов.

По данным Государственной казначейской службы по состоянию на 2 мая, в апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривень.

В целом, за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд - 365,9 млрд гривень.

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